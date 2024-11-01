США і НАТО мають розглянути можливість удару по силах КНДР в Україні, - конгресмен

США і НАТО мають розглянути можливість нападу "безпосередньо на північнокорейські війська". У випадку, якщо вони будуть воювати на боці РФ в Україні.
Таку думку висловив голова комітету з розвідки Палати представників США, конгресмен Майк Тернер, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, бо Росія неповинна "відкривати сезон" на безкарні удари по Україні і запрошувати для цього іноземні війська.
"Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", - сказав він.
За словами Тернера, північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну.
"І я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї", - зазначив сенатор.
КНДР перекинула до кордонів України понад 10 тисяч вояків. За даними державного секретаря США Ентоні Блінкена, в Курській області знаходиться близько 8 тисяч солдатів КНДР.
Серед північнокорейських військових, відправлених в Україну, є і три генерали. За даними представника України в ООН Сергія Кислиці, війська КНДР почнуть брати участь у війні в Україні вже в листопаді.
Зазначимо, що Тернер не вперше висловлюється щодо військ КНДР в Україні. Нещодавно Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ Північної Кореї проти України "червоною лінією" для США та НАТО. Крім того, наприклад, Німеччина може запровадити санкції проти КНДР, якщо вона братиме участь у війні проти України.
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