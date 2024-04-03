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США виключили із списку санкцій колишній європейський підрозділ банку Росії ВТБ

Середа 03 квітня 2024 09:25
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США виключили із списку санкцій колишній європейський підрозділ банку Росії ВТБ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати зняли санкції з колишнього європейського підрозділу найбільшого банку Росії - ВТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Із санкційного списку виключили Ost-West Handeslbank, а також його колишні назви - VTB Bank Europe і VTB Bank Deutschland.

За даними видання "Радіо Свобода", у квітні 2022 року влада Німеччини взяла під контроль Bank Europe. Через санкції Європейського союзу вона заборонила ВТБ здійснювати права акціонера.

Санкції проти власника банку ВТБ

ВТБ у 2017 році провів реорганізацію європейського субхолдингу, перевівши "дочки" в Німеччині, Австрії та Франції на єдину ліцензію банку VTB Bank Europe. Цей банк належав ВТБ, однак після запровадження санкцій на російський банк у 2022 році, німецький регулятор усунув ВТБ від управління "дочкою" і позбавив його можливості розпоряджатися фінансовими активами VTB Bank Europe, окремо вказавши, що європейський банк не підпав під обмеження ЄС.

У лютому цього року Сполучені Штати звинуватили у порушенні санкцій голові російського банку ВТБ Андрію Костіну та двом його помічникам.

Костіна звинувачують у відмиванні грошей та порушенні санкцій у зв'язку з утриманням двох яхт та будинку в курортному американському місті Аспен.

За даними США, Костін брав участь у схемі ухилення від санкцій та відмивання коштів для підтримки двох суперяхт загальною вартістю понад 135 мільйонів доларів.

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