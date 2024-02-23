У США розкрили деталі справ проти голови російського банку ВТБ і олігарха часів Януковича

Сполучені Штати Америки оприлюднили обвинувальні висновки за звинуваченнями підсанкційного президента і голови російського державного банку ВТБ Андрія Костіна та українського олігарха Сергія Курченка у справах про порушення обмежувальних заходів. Обом загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США .

Низку звинувачень, арештів і проваджень щодо конфіскації майна оголосила робоча група генерального прокурора США KleptoCapture напередодні другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Справа щодо Костіна у Штатах

Зазначається, що фігурант обвинувачується в участі у двох схемах з порушення санкцій США.

Також у четвер, 22 лютого, були заарештовані двоє його спільників, які проживали в США, за "їх роль у полегшення однієї зі схем". Йдеться про посередників Вадима Вольфсона, він же Вадим Бєляєв і Геннона Бонда.

Як стверджується в звинуваченні, Костін брав участь у схемі ухилення від санкцій і відмивання коштів для підтримки двох суперяхт загальною вартістю понад 135 мільйонів доларів.

"Костін і двоє громадян США також нібито брали участь у схемі ухилення від санкцій, пов’язаної з розкішним будинком в Аспені, штат Колорадо. Посередники Вадим Вольфсон, він же Вадим Бєляєв, 56 років, з Остіна, штат Техас, і законний постійний житель США, і Геннон Бонд, 49 років, громадянин США з Еджвотера, штат Нью-Джерсі, були заарештовані раніше сьогодні (22 лютого, - ред.)", - йдеться в заяві Мін'юста.

На російського олігарха Костіна 6 квітня 2018 року OFAC наклало санкції згідно з розпорядженням 13661. Вказується, що принаймні з 6 квітня 2018 року або приблизно до 2 березня 2022 року Костін та інші, зокрема Вольфсон і Бонд, нібито брали участь у схемах порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) через надання коштів, товарів і послуг, включаючи фінансові послуги США та операції в доларах США, на користь Костіна. В обвинувальному акті стверджується, що Костін також брав участь у схемі відмивання грошей з метою просування порушень IEEPA.

Згідно з обвинуваченням, до і після того, як OFAC наклало санкції на Костіна, він через різні підставні компанії володів і контролював кілька активів на десятки мільйонів доларів, включаючи дві суперяхти, ідентифіковані як Sea Rhapsody і Sea & Us, вартістю понад 135 мільйонів доларів.

У релізі зазначається, що Костін та інші ймовірно неодноразово порушували IEEPA, включно з тим, що змушували здійснювати платежі в доларах США за обслуговування, експлуатацію та вдосконалення Sea Rhapsody та Sea & Us на користь Костіна та без ліцензії OFAC, яка потрібна для громадянам США здійснювати операції з особою, яка потрапила під санкції.

"Здійснюючи ці платежі в доларах США, Костін та інші також нібито вчинили міжнародне відмивання грошей", - йдеться в повідомленні.

В обвинувальному акті стверджується, що Костін також володів розкішним будинком в Аспені, штат Колорадо, який він придбав за 13,5 мільйонів доларів у 2010 році.

Принаймні з 6 квітня 2018 року або приблизно до вересня 2019 року Костін, Вольфсон, Бонд, та інші брали участь у схемі порушення IEEPA, надаючи кошти, товари та послуги на користь Костіна, чиє майно та інтереси у власності, включаючи будинок Аспен, були заблоковані в результаті санкцій OFAC проти нього, передали в міністерстві.

Зокрема, Костін та його змовники попри санкції нібито планували експлуатувати, підтримувати та покращувати резиденцію в Аспені таким чином, щоб приховати право власності олігарха на цей актив.

"Крім того, приблизно у вересні 2019 року Костін, Вольфсон, Бонд та інші ймовірно вчинили додаткові порушення санкцій, оперуючи та передаючи заблоковане майно Костіна. Зокрема, змовники нібито домовилися продати будинок в Аспені та надати Костіну приблизно 12 мільйонів доларів від продажу", - передали в Мін'юсті.

Наразі 67-річний Костін залишається на свободі і, як вважається, перебуває в Росії.

Костіна звинувачують у двох пунктах у змові з метою порушення IEEPA, двох пунктах у порушенні IEEPA та одному пункті у змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі .

звинувачують у двох пунктах у змові з метою порушення IEEPA, двох пунктах у порушенні IEEPA та одному пункті у змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей, . Вольфсона звинувачують за одним пунктом у змові з метою порушення IEEPA та за двома пунктами порушення IEEPA, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

Бонда звинувачують за одним пунктом у змові з метою порушення IEEPA та за двома пунктами порушення IEEPA, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. Справу розслідує офіс ФБР у Вашингтоні.

Справа у США щодо Курченка

У Середньому окрузі Флориди велике журі повернуло обвинувальний акт, який звинувачує підсанкційного Сергія Курченка, українського олігарха часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича, у багаторічній схемі з порушення та ухилення від санкцій США шляхом отримання коштів та ведення бізнесу з ними на суму приблизно 330 мільйонів доларів.

38-річний олігарх, як вважається, нині проживає в Москві. Його звинувачують у порушенні IEEPA та санкцій США щодо Росії у зв’язку з багаторічною схемою ведення бізнесу в Штатах з порушенням американських санкцій.

Зокрема, Курченко потрапив під санкції OFAC у 2015 році за його участь у незаконному привласненні державних активів України.

В судових документах стверджується, приблизно з липня 2017 року по лютий 2022 року або приблизно Курченко та інші використовували мережу підставних компаній, якими володів і контролював олігарх, для продажу металевих виробів, зокрема чавуну, катанки та сталевих заготовок, фізичним і юридичним особам, у США, включаючи американську компанію.

Вироби з металу включали вироби, виготовлені на заводах на Донбасі в Україні, які належали та контролювали Курченко. Як стверджується, бізнесмен здійснив відмивання грошей, переказуючи кошти в США та з них у зв’язку зі схемою та порушеннями IEEPA.

"Для сприяння незаконним операціям, описаним вище, Курченко нібито зустрічався з американськими покупцями в Москві, щоб домовитися про операції з металом між компаніями, якими він володів і контролював, і особами США, включаючи компанію А та її представників. Як стверджується, Курченко навмисно брав участь у операціях з продажу та відвантаження продукції на суму понад 330 мільйонів доларів фізичним особам і компаніям у США", - розповіли в міністерстві.

Курченка звинувачують у змові з метою порушення IEEPA та санкцій США проти Росії, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також у змові з метою відмивання грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

Інші справи та арешти майна

Крім того, у Північному окрузі Джорджії мешканець Атланти Фелікс Медведєв визнав себе винним у відмиванні понад 150 мільйонів доларів через банківські рахунки та підставні компанії від імені російських клієнтів.

У Південному окрузі Флориди Штати подали цивільний позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів Майамі, що належать підсанкційному російському олігарху Віктору Перевалову. Ці об’єкти можуть бути пов'язані зі змовою щодо утримання та передачі нерухомості на користь бізнесмена. Розташоване в готелі Ritz Carlton у Бал-Харборі нерухомість оцінюється приблизно в 2,5 мільйона доларів.

В окрузі Колумбія був оприлюднений замінений обвинувальний акт, який звинувачує Владислава Осипова в банківському шахрайстві у зв’язку зі злочинною схемою сприяння експлуатації моторної яхти (M/Y) Tango, яка, за даними правоохоронців, належить підсанкційному російському олігарху Віктору Вексельбергу.