США исключили из санкционного списка бывшее европейское подразделение банка России ВТБ

По данным издания "Радио Свобода", в апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль Bank Europe. Из-за санкций Европейского союза они запретили ВТБ осуществлять права акционера.

Из санкционного списка исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия - VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

Санкции против владельца банка ВТБ

ВТБ в 2017 году провел реорганизацию европейского субхолдинга, переведя "дочки" в Германии, Австрии и Франции на единую лицензию банка VTB Bank Europe. Этот банк принадлежал ВТБ, однако после введения санкций на российский банк в 2022 году, немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления "дочкой" и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подпал под ограничения ЕС.

В феврале этого года Соединенные Штаты предъявили обвинения в нарушении санкций главе российского банка ВТБ Андрею Костину и двум его помощникам.

Костина обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в курортном американском городе Аспен.

По данным США, Костин принимал участие в схеме уклонения от санкций и отмывания средств для поддержки двух суперяхт общей стоимостью более 135 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.