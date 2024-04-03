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США исключили из санкционного списка бывшее европейское подразделение банка России ВТБ

Среда 03 апреля 2024 09:25
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США исключили из санкционного списка бывшее европейское подразделение банка России ВТБ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения крупнейшего банка России - ВТБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Из санкционного списка исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия - VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

По данным издания "Радио Свобода", в апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль Bank Europe. Из-за санкций Европейского союза они запретили ВТБ осуществлять права акционера.

Санкции против владельца банка ВТБ

ВТБ в 2017 году провел реорганизацию европейского субхолдинга, переведя "дочки" в Германии, Австрии и Франции на единую лицензию банка VTB Bank Europe. Этот банк принадлежал ВТБ, однако после введения санкций на российский банк в 2022 году, немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления "дочкой" и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подпал под ограничения ЕС.

В феврале этого года Соединенные Штаты предъявили обвинения в нарушении санкций главе российского банка ВТБ Андрею Костину и двум его помощникам.

Костина обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в курортном американском городе Аспен.

По данным США, Костин принимал участие в схеме уклонения от санкций и отмывания средств для поддержки двух суперяхт общей стоимостью более 135 миллионов долларов.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против России ВТБ Банк Российская Федерация
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