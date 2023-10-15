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США не виключають введення військ для звільнення заручників із Сектору Газа, - Кірбі

Неділя 15 жовтня 2023 18:51
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США не виключають введення військ для звільнення заручників із Сектору Газа, - Кірбі Фото: представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників, захоплених під час війни між Ізраїлем і ХАМАС. Однак наразі таких планів немає.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Я не буду нічого виключати (можливість введення американських військ на територію, - ред.), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти політики, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна для використання зараз, і ми працюємо над цим", - заявив він.

Вважають, що ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включно з цивільними особами, ізраїльськими солдатами і невідомою кількістю американців.

"Немає жодних планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС", - підкреслив Кірбі.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, тобто, Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати", - сказав Кірбі, зазначивши, що США мають бути "обережними" у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, в помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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Сполучені Штати Америки Сектор Газа Ізраїль
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