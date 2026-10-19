У США вигадали нову причину послаблення санкцій щодо РФ: до чого тут переговори

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому президент США Дональд Трамп призупинив санкції проти Росії на 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Magno News.

За словами Рубіо, Трамп хоче оцінити перспективи дипломатичного врегулювання війни.

“Він хоче побачити, чи є можливість, що переговори, які зараз тривають за участю України та Росії, приведуть до чогось позитивного й допоможуть уникнути ще одного катастрофічного року війни та конфлікту”, - зазначив Рубіо.

Трамп також заявляв, що не хоче своїми рішеннями відштовхнути Росію від переговорного столу.

Водночас президент України Володимир Зеленський критикував послаблення санкційного тиску. Він наголошував, що такий крок може посилити позиції Москви у війні.

Нагадаємо, США готують нові послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо танкерів і газу.

За словами джерела у владі, від України водночас вимагають припинити удари по російських нафтозаводах, але нічого не пропонують натомість.