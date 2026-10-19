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В США придумали новую причину ослабления санкций против РФ: при чем здесь переговоры

10:51 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
В США придумали новую причину ослабления санкций против РФ: при чем здесь переговоры Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Госсекретарь США Марк Рубио объяснил, почему президент США Дональд Трамп приостановил санкции против России на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Magno News.

По словам Рубио, Трамп хочет оценить перспективы дипломатического урегулирования войны.

"Он хочет увидеть, есть ли возможность, что переговоры, которые сейчас продолжаются с участием Украины и России, приведут к чему-то положительному и помогут избежать еще одного катастрофического года войны и конфликта", - отметил Рубио.

Трамп также заявлял, что не желает своими решениями оттолкнуть Россию от переговорного стола.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский критиковал ослабление санкционного давления. Он отмечал, что такой шаг может усилить позиции Москвы в войне.

Напомним, США готовят новые ослабления санкций против России, в том числе в отношении танкеров и газа.

По словам источника во власти, от Украины одновременно требуют прекратить удары по российским нефтезаводам, но ничего не предлагают.

Также мы писали, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем.

Приглашать на него Зеленского не планируют.

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