В США придумали новую причину ослабления санкций против РФ: при чем здесь переговоры

Госсекретарь США Марк Рубио объяснил, почему президент США Дональд Трамп приостановил санкции против России на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Magno News.

По словам Рубио, Трамп хочет оценить перспективы дипломатического урегулирования войны.

"Он хочет увидеть, есть ли возможность, что переговоры, которые сейчас продолжаются с участием Украины и России, приведут к чему-то положительному и помогут избежать еще одного катастрофического года войны и конфликта", - отметил Рубио.

Трамп также заявлял, что не желает своими решениями оттолкнуть Россию от переговорного стола.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский критиковал ослабление санкционного давления. Он отмечал, что такой шаг может усилить позиции Москвы в войне.

Напомним, США готовят новые ослабления санкций против России, в том числе в отношении танкеров и газа.

По словам источника во власти, от Украины одновременно требуют прекратить удары по российским нефтезаводам, но ничего не предлагают.