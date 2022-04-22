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США видят признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая, - Белый дом

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 00:04
США видят признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая, - Белый дом Фото: в США заявили, что Китай помогает армии РФ (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Роман Мирончук

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх заявил, что США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки вооруженным силам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сингха на онлайн-​семинаре.

"Китайские корпорации и банки в основном осторожны и не допускают прямого обхода санкций со стороны Запада в отношении РФ. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов", - отметил Сингх.

Он также добавил, что взаимоотношения России и Китая на самом деле имеют границы, и США должны этим воспользоваться, чтобы найти свои пути сотрудничества с Пекином.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине.

Мы также писали о том, что посол Китая в США призвал Америку "растопить лед новой холодной войны".

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