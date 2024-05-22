В США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської зброї РФ

"У 2022 році я стояв за цією трибуною і попереджав про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі",- зазначив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину".

Салліван також зауважив, що хотів би зрозуміти, що саме мав міністр оборони Сполученого Королівства у своєму коментарі.