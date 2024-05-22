В США отреагировали на заявление Британии о передаче китайского оружия РФ

"В 2022 году я стоял за этой трибуной и предупреждал об обеспокоенности, что Китай может предоставить России прямую летальную помощь. Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор",- отметил представитель администрации Байдена.

Он подчеркнул, что "с нетерпением ждет" разговора с британской стороной, чтобы убедиться, что они имеют "общую операционную картину".

Салливан также отметил, что хотел бы понять, что именно имел министр обороны Соединенного Королевства в своем комментарии.

