В США отреагировали на заявление Британии о передаче китайского оружия РФ

Соединенные Штаты не располагают информацией относительно прямых поставок оружия из Китая в Российскую Федерацию. Однако Белый дом уточнит эту информацию с британской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.
"В 2022 году я стоял за этой трибуной и предупреждал об обеспокоенности, что Китай может предоставить России прямую летальную помощь. Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор",- отметил представитель администрации Байдена.
Он подчеркнул, что "с нетерпением ждет" разговора с британской стороной, чтобы убедиться, что они имеют "общую операционную картину".
Салливан также отметил, что хотел бы понять, что именно имел министр обороны Соединенного Королевства в своем комментарии.
Заметим, что министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Китай уже оказывает или готовится предоставить летальную помощь России.
Он сказал, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовится к оказанию России летальной помощи для использования в войне против Украины.
С начала полномасштабной войны в Украине Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции. Пекин предложил свой "мирный план", но он был подвергнут критике в мире, в том числе и Украине.
Фактически Китай не предоставил российской армии оружие для войны против Украины. Но китайской компании снабжают России товары двойного значения, которые, в частности, могут быть использованы для производства оружия.
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