США відреагували на нові ядерні погрози Росії

"Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й надалі приділятимемо пильну увагу", - сказав Пател.

Він зазначив, що росіяни роблять подібні заяви періодично протягом всього часу агресії проти України

Пател сказав, що "не хоче спекулювати", але "ми, звісно, продовжуємо уважно стежити".