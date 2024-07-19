США відреагували на нові ядерні погрози Росії

Держдепартамент США продовжить "приділяти пильну увагу" діям Росії після її нової ядерної погрози. Там заявили, що будь-яка риторика щодо розгортання ядерних боєголовок викликає занепокоєння.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й надалі приділятимемо пильну увагу", - сказав Пател.
Він зазначив, що росіяни роблять подібні заяви періодично протягом всього часу агресії проти України
Пател сказав, що "не хоче спекулювати", але "ми, звісно, продовжуємо уважно стежити".
18 липня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що в Москві не виключають нового розгортання ядерних ракет у відповідь на заплановане посилення звичайних озброєнь великої дальності в Німеччині.
Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт зауважив, що рішення США розмістити у 2026 році зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація. А Росія кілька років тому вийшло з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).
Раніше повідомлялося, що вже з наступного року США розпочнуть розміщення в Німеччині далекобійних ударних систем, включно з гіперзвуковою зброєю.
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