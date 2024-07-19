США отреагировали на новые ядерные угрозы России

"Любая риторика и разговоры по использованию или развертыванию ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, почему мы и дальше будем уделять пристальное внимание", - сказал Пател.

Он отметил, что россияне делают подобные заявления периодически в течение всего времени агрессии против Украины.

Пател сказал, что "не хочет спекулировать", но "мы, конечно, продолжаем внимательно следить".