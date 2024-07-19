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США отреагировали на новые ядерные угрозы России

Фото: замглавы Госдепартамента США Ведант Пател (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Госдепартамент США продолжит "уделять пристальное внимание" действиям России после ее новой ядерной угрозы. Там заявили, что любая риторика по развертыванию ядерных боеголовок вызывает беспокойство.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Любая риторика и разговоры по использованию или развертыванию ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, почему мы и дальше будем уделять пристальное внимание", - сказал Пател.

Он отметил, что россияне делают подобные заявления периодически в течение всего времени агрессии против Украины.

Пател сказал, что "не хочет спекулировать", но "мы, конечно, продолжаем внимательно следить".

 

18 июля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве не исключают нового развертывания ядерных ракет в ответ на запланированное усиление обычных вооружений большой дальности в Германии.

Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что решение США разместить в 2026 году оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация безопасности. Россия же несколько лет назад вышла из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ГРСМД).

Ранее сообщалось, что уже со следующего года США начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие.

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Ядерное оружиеСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация