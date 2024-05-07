У США відреагували на ядерні погрози Путіна та дали диктатору пораду

У США відреагували на погрозливу риторику Кремля, який запланував проведення військових навчань із застосуванням ядерної зброї. У Вашингтоні порадили російському диктатору Володимиру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, якого цитує "Голос Америки".
"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська", - заявив Кірбі.
При цьому він зауважив, що зараз у Білому домі не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри погрози країни-агресора.
"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - акцентував Кірбі.
Своєю чергою про те, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання РФ ядерної зброї проти України, сказав і речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також - жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - сказав Міллер.
Нагадаємо, вчора Міноборони РФ повідомило, що Генштаб за дорученням президента Володимира Путіна розпочав підготовку до проведення навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.
Саме Міноборони, а також спікер Кремля Дмитро Пєсков та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявили, що навчання стануть відповіддю на так звані "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб". Мовляв, на цей крок їх спонукали деякі заяви західних політиків щодо відправки військ в Україну, а також про те, що ЗСУ можуть використовувати надану союзниками зброю на території РФ.
Як повідомив в коментарів РБК-Україна військовий експерт, такі погрози Кремля є більше брязканням "ядеркою" у намаганні тримати європейців та американців у постійному напруженні.
Своєю чергою аналітики ISW звернули увагу, що Росія часто використовувала такі погрози за час повномасштабного вторгнення в Україну з метою змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву.
Детальніше про те, навіщо РФ планує ядерні навчання - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.