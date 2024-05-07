В США отреагировали на ядерные угрозы Путина и дали диктатору совет

В США отреагировали на угрожающую риторику Кремля, который запланировал проведение военных учений с применением ядерного оружия. В Вашингтоне посоветовали российскому диктатору Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, которого цитирует "Голос Америки".
"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто вывести свои войска", - заявил Кирби.
При этом он отметил, что сейчас в Белом доме не видят реальных шагов со стороны РФ касательно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на угрозы страны-агрессора.
"Для лидера великого ядерного государства это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря безрассудную риторику, что бы заставило нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - акцентировал Кирби.
В свою очередь, о том, что в настоящее время Вашингтон не видит признаков вероятного использования РФ ядерного оружия против Украины, сказал и спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также - никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - сказал он. Миллер.
Напомним, вчера Минобороны РФ сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина приступил к подготовке к проведению учений с применением нестратегического ядерного оружия.
В частности Минобороны, а также спикер Кремля Дмитрий Песков и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявили, что учения станут ответом на так называемые "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц". Мол, на этот шаг их побудили некоторые заявления западных политиков по поводу отправки войск в Украину, а также о том, что ВСУ могут использовать предоставленное союзниками оружие на территории РФ.
Как сообщил в комментариях РБК-Украина военный эксперт, такие угрозы Кремля являются более бряцанием "ядеркой" в попытке держать европейцев и американцев в постоянном напряжении.
В свою очередь, аналитики ISW обратили внимание, что Россия часто использовала такие угрозы за время полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.
Детальнее о том, зачем РФ планирует ядерные учения - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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