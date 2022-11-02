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У США відреагували на дані про перекидання Росією "Кинджалів" до Білорусі

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не мають підтверджень тому, що Росія перекидає гіперзвукову зброю до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час брифінгу.

Він додав, що Вашингтон не побачив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені у тому, щоб вплутуватися у війну в Україні.

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто до Білорусі", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вони можуть зберігатися на аеродромі Мачуліщі. Проте запаси цих снарядів дуже обмежені.

У ЗСУ заявили, що гіперзвукові ракети "Кинджал", які Росія перекинула до Білорусі, не несуть додаткової загрози для України. Такий крок, ймовірно, є спробою Росії натиснути на Захід.

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