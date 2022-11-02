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В США отреагировали на данные о переброске Россией "Кинжалов" в Беларусь

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не имеют подтверждений тому, что Россия перебрасывает гиперзвуковое оружие в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби во время брифинга.

Он добавил, что Вашингтон не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну в Украине.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", - сказал Кирби.

Напомним, сегодня британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они могут храниться на аэродроме Мачулищи. Однако запасы этих снарядов очень ограничены.

В ВСУ заявили, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия перебросила в Беларусь, не несут дополнительной угрозы для Украины. Такой шаг, вероятно, является попыткой России надавить на Запад.

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Кирби