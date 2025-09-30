UA

США відправляють до Данії антидронові системи перед самітом Євросоюзу

Ілюстративне фото: США допоможуть Данії захистити небо від дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США допоможуть захищати Данію під час неформального засідання лідерів країн Євросоюзу, яке відбудеться 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії в соцмережі X.

"Ми раді і вдячні за те, що США також підтримують Данію засобами протидії дронам у зв'язку з майбутнім самітом", - зазначили у відомстві.

У Міноборони додали, що підтримка з боку США є доказом тісної трансатлантичної співпраці, яка також проявляється в ефективній протидії гібридним атакам.

Варто зауважити, що 1 жовтня в Копенгагені пройде неформальний саміт ЄС, а вже 2 жовтня там відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Згідно з чутками, у саміті ЄПС участь може взяти президент України Володимир Зеленський.

Дрони над Данією

Нагадаємо, минулого тижня над Данією кілька разів зафіксували невідомі безпілотники. Зокрема, вони пролітали поруч з аеропортами.

Також невпізнані дрони помічали неподалік від данських військових об'єктів.

У зв'язку з цим влада країни повністю заборонила польоти цивільних дронів з 29 вересня по 3 жовтня.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб анонсував, що його країна відправить до Данії контингент для протидії безпілотникам.

