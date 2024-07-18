У США відправили у в'язницю росіянина за переправку до РФ мікроелектроніки подвійного призначення

За даними прокуратури, росіянин Максим Марченко брав участь у зарубіжній незаконній мережі поставок, яка після вторгнення Росії в Україну незаконно закуповувала великі партії OLED-мікродисплеїв подвійного призначення військового класу для російських користувачів.

Максим Марченко, громадянин Росії, який мешкає в Гонконзі, керує кількома підставними компаніями і незаконною мережею поставок у Росії та інших країнах. Він і два його співучасники шахрайськи купували в американських дистриб'юторів мікросхеми військового призначення, включно з OLED-мікродисплеями, для користувачів у Росії. Для цього вони використовували підставні компанії та обманні методи, приховуючи від американської влади кінцеве призначення товару.

Ці технології мають значне військове застосування, наприклад, у прицілах для гвинтівок і приладах нічного бачення. Вони стверджували, що відправляють вантажі в Китай та інші країни для використання в медичних дослідженнях, але насправді товари призначалися для Росії.

Марченко і його співучасники нелегально переправляли OLED-мікродисплеї через компанії в Гонконзі та інших країнах, організовуючи їхнє доставлення в Росію. Вони також використовували підставні компанії для приховування платежів із Росії. З травня 2022 року до серпня 2023 року підставні компанії Марченка переказали у США понад 1,6 мільйона доларів на підтримку цієї мережі контрабанди.