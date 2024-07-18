В США отправили в тюрьму россиянина за переправку в РФ микроэлектроники двойного назначения

По данным прокуратуры, россиянин Максим Марченко участвовал в зарубежной незаконной сети поставок, которая после вторжения России в Украину незаконно закупала большие партии OLED-микродисплеев двойного назначения военного класса для российских пользователей.

Максим Марченко, гражданин России, проживающий в Гонконге, управляет несколькими подставными компаниями и незаконной сетью поставок в России и других странах. Он и два его соучастника мошеннически приобретали у американских дистрибьюторов микросхемы военного назначения, включая OLED-микродисплеи, для пользователей в России. Для этого они использовали подставные компании и обманные методы, скрывая от американских властей конечное назначение товара.

Эти технологии имеют значительное военное применение, например, в прицелах для винтовок и приборах ночного видения. Они утверждали, что отправляют грузы в Китай и другие страны для использования в медицинских исследованиях, но на самом деле товары предназначались для России.

Марченко и его соучастники нелегально переправляли OLED-микродисплеи через компании в Гонконге и других странах, организовывая их доставку в Россию. Они также использовали подставные компании для сокрытия платежей из России. С мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко перевели в США более 1,6 миллиона долларов в поддержку этой сети контрабанды.