У США заарештували чотирьох росіян за підозрою в експорті заборонених товарів до РФ

Росіяни незаконно закуповували та відправляли до Росії електронні компоненти. Частина товарів використовувалася у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США .

Обвинувачені нелегально постачали в Росію обладнання для високоточної зброї, яка використовувалася на полі бою в Україні. Напівпровідники, інтегральні схеми та інші електронні компоненти подвійного призначення на мільйони доларів незаконно вивезли до Росії через підставні компанії в Брукліні.

"Чотири людини було заарештовано, обвинувальний висновок та кримінальну справу подано у Східному окрузі Нью-Йорка щодо двох окремих змов з метою незаконного експорту технологій подвійного призначення до Росії", - йдеться в офіційному повідомленні американського Мін'юсту.

Деталі знайшли у вилучених російських збройових платформах та устаткуванні радіотехнічної розвідки в Україні. Вони доставили сотні поставок на суму понад 7 мільйонів доларів.

Росіяни отримували замовлення від користувачів в оборонному та технологічному секторах, яким потрібна була деталь чи предмет у США. Потім, використовуючи псевдоніми, вони спілкувалися з американськими виробниками та дистриб'юторами. Відправляли товари до Брукліна.

Потім вони незаконно відправляли товари різним корпораціям-посередникам, які розташовані в інших країнах, включаючи Туреччину, Гонконг, Індію, Китай та Об'єднані Арабські Емірати, звідки вони пересилалися до Росії.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

Раніше ми повідомляли, що в США двоє росіян і американець постачали до РФ деталі для танків і гелікоптерів.