США відправлять 135 депортованих мігрантів до Коста-Ріки: майже половина з них діти

США організували на четвер депортаційний рейс до Коста-Ріки, який перемістить 135 нелегальних мігрантів. Майже половина з них - це діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Мігранти, яких депортуватимуть - родом із Китаю, Афганістану, Індії, Пакистану та інших країн. Серед 135 депортованих - 65 неповнолітніх і щонайменше дві вагітні жінки. Деякі країни, з яких прибули мігранти, неохоче погодилися приймати їх назад. У цій ситуації Коста-Ріка відіграє роль "мосту", заявили в уряді США.
Депортаційний рейс є останнім із направлених до Центральної Америки, тоді як близько 300 осіб, також переважно з азіатських країн, утримують у готелі в Панамі. США оплачують ці рейси, зокрема й ті, що зрештою доправлять мігрантів до їхніх рідних країн. Зі свого боку Міжнародна організація з міграції, установа ООН, надає гуманітарну підтримку.
Президент Коста-Ріки Родріго Чавес заявив, що країна допомагає своєму "економічно потужному братові з півночі".
"Якщо вони введуть податок у наших вільних зонах, нам буде погано. Я не думаю, що вони це зроблять, слава Богу", - сказав Чавес.
Зазначається, що жоден із мігрантів не має кримінального минулого, але в них немає документів. Після приземлення мігранти сядуть в автобус і вирушать у шестигодинну поїздку в місто Корредорес на кордоні з Панамою, де їх розмістять у тимчасовому центрі з догляду за мігрантами.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа готується відновити практику затримання сімей мігрантів. Імміграційна та митна служба (ICE) розробила "запит пропозицій", в якому приватним тюремним компаніям запропоновано подати заявку на отримання контрактів на відновлення роботи місць утримання під вартою, призначених спеціально для сімей. Цей крок може означати, зокрема, зростання кількості арештів дітей і підлітків.
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