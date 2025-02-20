США отправят 135 депортированных мигрантов в Коста-Рику: почти половина из них дети

США организовали на четверг депортационный рейс в Коста-Рику, который переместит 135 нелегальных мигрантов. Почти половина из них - это дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Мигранты, которых будут депортирать - родом из Китая, Афганистана, Индии, Пакистана и других стран. Среди 135 депортированных - 65 несовершеннолетних и по меньшей мере две беременные женщины. Некоторые страны, из которых прибыли мигранты, неохотно согласилиль принимать их обратно. В этой ситуации Коста-Рика играет роль "моста", заявили в правительстве США.
Депортационный рейс является последним из направленных в Центральную Америку, в то время как около 300 человек, также преимущественно из азиатских стран, содержатся в отеле в Панаме. США оплачивают эти рейсы, включая рейсы, которые в конечном итоге доставят мигрантов в их родные страны. В свою очередь Международная организация по миграции, учреждение ООН, оказывает гуманитарную поддержку.
Президент Коста-Рики Родриго Чавес заявил, что страна помогает своему "экономически мощному брату с севера".
"Если они введут налог в наших свободных зонах, нам будет плохо. Я не думаю, что они это сделают, слава Богу", - сказал Чавес.
Отмечается, что ни один из мигрантов не имеет криминального прошлого, но у них нет документов. После приземления мигранты сядут в автобус и отправятся в шестичасовую поездку в город Корредорес на границе с Панамой, где их разместят во временном центре по уходу за мигрантами.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа готовится возобновить практику задержания семей мигрантов. Иммиграционная и таможенная служба (ICE) разработала "запрос предложений", в котором частным тюремным компаниям предложено подать заявку на получение контрактов на возобновление работы мест содержания под стражей, предназначенных специально для семей. Этот шаг может означать в том числе, рост числа арестов детей и подростков.
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