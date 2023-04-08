США відправили на Близький Схід підводний човен із 150 ракетами

Військовий корабель США Florida увійшов у регіон у четвер і почав транзит через Суецький канал у п'ятницю, йдеться у заяві командувача Тімоті Хокінса.

"Він здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і розгорнутий у складі 5-го флоту США для забезпечення регіональної безпеки та стабільності на морі", - сказав Хокінс.

Раніше видання на The Wall Street Journal повідомляло, що Саудівська Аравія просить США надати гарантії безпеки та допомогти у розвитку своєї цивільної ядерної програми.

Це відбувається на тлі конфронтації з Іраном, що насувається, через його ядерну програму і військову допомогу Росії під час війни проти України.