Саудівська Аравія хоче від США ядерної допомоги для миру з Ізраїлем, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Зараз США намагаються встановити дипломатичні відносини між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Укладання угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією стало пріоритетом для президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.

Зазначається, що це відбувається на тлі конфронтації з Іраном, що насувається, через його ядерну програму і військову допомогу Росії під час війни проти України. Адміністрація Байдена бере активну участь у складних переговорах, і будь-яка угода змінить політичний ландшафт Близького Сходу.

"Вимоги Саудівської Аравії щодо гарантій безпеки та ядерної допомоги є одними з серйозних перешкод на шляху до угоди, оскільки деякі вашингтонські законодавці, ймовірно, виступатимуть проти цих заходів", - йдеться у матеріалі.

Саудівська Аравія, як і раніше, обережно ставиться до укладання угоди, яка критикуватиметься в арабському світі і посилить напруженість у відносинах з Іраном.

"Нормалізація відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією за сприяння США відповідає інтересам усіх трьох сторін", - сказав колишній посол США в Ізраїлі Деніел Шапіро.

В останні роки Саудівська Аравія активізувала зв'язки з Ізраїлем у сфері безпеки з прицілом на протистояння з Іраном і бачить зростаючий потенціал для ділових угод, оскільки королівство прагне диверсифікувати свою економіку, відмовившись від нафти. Офіційні особи Саудівської Аравії хочуть підтримки США для збагачення урану та розробки власної системи виробництва палива. Американські та ізраїльські офіційні особи побоюються, що це дозволить Саудівській Аравії розробити ядерну зброю та прискорити гонку озброєнь з Іраном, який має ядерну програму, яка є предметом безлічі санкцій США.

Саудівська Аравія також хоче твердих гарантій того, що США прийдуть на захист королівства, коли це потрібно. Але минулі спроби Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів отримати такі гарантії США були відкинуті.