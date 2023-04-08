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США отправили на Ближний Восток подводную лодку со 150 ракетами

Фото: США укрепляют безопасность в Персидском заливе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ВМС США заявили в субботу, 8 апреля, что атомная подводная лодка с управляемыми ракетами направлена на Ближней Восток для поддержки базирующегося в Бахрейне Пятого флота США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный корабль США Florida вошел в регион в четверг и начал транзит через Суэцкий канал в пятницу, говорится в заявлении командующего Тимоти Хокинса.

"Он способен нести до 154 крылатых ракет "Томагавк" и развернут в составе 5-го флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море", - сказал Хокинс.

Ранее издание на The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия просит США предоставить гарантии безопасности и помочь в развитии своей гражданской ядерной программы.

Это происходит на фоне надвигающейся конфронтации с Ираном из-за его ядерной программы и военной помощи России во время войны против Украины.

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