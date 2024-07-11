США відновлюють передачу авіабомб Ізраїлю, постачання яких раніше призупинили, - Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена відновить постачання 500-фунтових авіабомб до Ізраїлю, однак і далі утримуватиметься від постачань 2000-фунтових бомб через побоювання щодо їхнього використання в густонаселеній Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми ясно дали зрозуміти, що нас турбує кінцеве використання 2000-фунтових бомб, особливо для ізраїльської кампанії в Рафасі, про завершення якої вони оголосили", - сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності.
Одна 2000-фунтова авіабомба може пробити товстий бетон і метал, створюючи великий радіус вибуху.
За словами американського чиновника, 500-фунтові бомби відправили в одній партії з більшими, які поставили на паузу і тому затримали.
"Нашою головною турботою було і залишається потенційне використання 2000-фунтових бомб у Рафасі та інших місцях у Газі... Оскільки наша стурбованість не стосувалася 500-фунтових бомб, вони просуваються вперед у рамках звичайного процесу", - додав чиновник.
США повідомили Ізраїль про те, що вони відправляють 500-фунтові авіабомби, але утримують більші, сказала людина, знайома з цим питанням.
Передісторія
На початку травня президент США Джо Байден вирішив призупинити постачання Ізраїлю партії озброєння, які включали авіабомби. Після цього у Сполучених Штатах підтвердили, що передача партії зброї, що включала 1800 2000-фунтових і 1700 500-фунтових авіабомб, припинена через занепокоєння щодо можливої операції Ізраїлю в місті Рафах на півдні Гази, де переховується понад мільйон палестинців.
Пізніше Байден заявив, що якщо Ізраїль здійснить вторгнення в Рафах, США перестануть постачати йому артилерійські снаряди, бомби для винищувачів та іншу наступальну зброю.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.