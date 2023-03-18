США відновили депортацію до РФ: один з чоловіків тікав від мобілізації, - Guardian
Адміністрація президента США Джо Байдена відновила депортацію до Росії. Її призупинили понад рік тому, коли РФ напала на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання повідомляє, що росіянин втік від мобілізації в РФ до США. Проте нещодавно його раптово депортували у вихідні зі США назад до Росії.
"Він був серед тих, хто просить притулку. Частина росіян переїхала до США минулого року і тепер боїться, що уряд поверне їх до Росії, де їм може загрожувати в'язниця чи швидке відправлення на передову в Україну", - йдеться у матеріалі.
Служба імміграційного та митного контролю США заявила, що віддана гуманному, ефективному та професійному забезпеченню дотримання імміграційного законодавства. Також служба здійснює депортацію людей до інших країн, включаючи Росію, відповідно до керівних принципів країни щодо вивезення.
"Новини про поновлення депортацій до Росії з'явилися трохи більше, ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація Байдена призупинила депортаційні рейси. Незрозуміло, коли депортації до Росії відновилися", - додали у Guardian.
У серпні представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявляв, що країна не підтримує введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.
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