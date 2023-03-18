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США возобновили депортацию в РФ: один из мужчин бежал от мобилизации, - Guardian

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Суббота 18 марта 2023 19:35
США возобновили депортацию в РФ: один из мужчин бежал от мобилизации, - Guardian Фото: США возобновили депортацию в РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию в Россию. Ее приостановили больше года назад, когда РФ напала на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание сообщает, что россиянин скрылся от мобилизации в РФ в США. Однако недавно его внезапно депортировали в выходные из США в Россию.

"Он был среди просящих убежища. Часть россиян переехала в США в прошлом году и теперь боится, что правительство вернет их в Россию, где им может грозить тюрьма или скорая отправка на передовую в Украину", - говорится в материале.

Служба иммиграционного и таможенного контроля США заявила, что отдана гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Также служба осуществляет депортацию людей в другие страны, включая Россию, в соответствии с руководящими принципами страны по вывозу.

"Новости о возобновлении депортаций в Россию появились чуть больше, чем через год после сообщений о том, что администрация Байдена приостановила депортационные рейсы. Непонятно, когда депортации в Россию возобновились", - добавили в Guardian.

В августе представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что страна не поддерживает введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это бы закрыло пути к побегу для российских диссидентов.

Российские власти готовятся к более широкому призыву на военную службу покрытия своих военных нужд.

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