США відмовляються від планування нових військових навчань у Європі, - ЗМІ

"Інформації небагато, але оголошення стосується навчань, де Сполучені Штати є важливою частиною головоломки для загальної діяльності навчань у Європі та, відповідно, для захисту європейського континенту", - пише видання.

За даними джерел Expressen, американське заморожування планування не поширюється на навчання, які було вирішено провести в 2025 році.

"Йдеться про навчання, які зараз "на креслярській дошці", тобто трохи далі", - каже одне з джерел Expressen.

Якщо цей намір США залишиться в силі, це означатиме, як констатують журналісти, що Швеція та інші країни НАТО будуть змушені планувати навчання без участі США або лише з невеликими американськими підрозділами.

Як додається, американська сторона хоче скоротити військові витрати в Європі та розмістити їх деінде. Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче віддати пріоритет Індійсько-Тихоокеанському регіону, а це означає, що в першу чергу націлений на Китай.