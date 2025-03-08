США відмовляються від планування нових військових навчань у Європі, - ЗМІ

США повідомили своїх союзників про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Зокрема, це рішення вплине на кілька навчань у Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.
"Інформації небагато, але оголошення стосується навчань, де Сполучені Штати є важливою частиною головоломки для загальної діяльності навчань у Європі та, відповідно, для захисту європейського континенту", - пише видання.
За даними джерел Expressen, американське заморожування планування не поширюється на навчання, які було вирішено провести в 2025 році.
"Йдеться про навчання, які зараз "на креслярській дошці", тобто трохи далі", - каже одне з джерел Expressen.
Якщо цей намір США залишиться в силі, це означатиме, як констатують журналісти, що Швеція та інші країни НАТО будуть змушені планувати навчання без участі США або лише з невеликими американськими підрозділами.
Як додається, американська сторона хоче скоротити військові витрати в Європі та розмістити їх деінде. Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче віддати пріоритет Індійсько-Тихоокеанському регіону, а це означає, що в першу чергу націлений на Китай.
США раніше часто проводили навчання зі Швецією. Наприклад, у березні минулого року тисячі шведських солдатів разом із підрозділами НАТО, включно з американськими, брали участь у тренуваннях у Північному морі. Навчання проводилися під керівництвом Норвегії і отримали назву Nordic Response 2024.
Крім того, минулої осені два з половиною тижні тривав Archipelago Endeavour, де десантні загони зі Швеції та США відпрацьовували бойові дії на Стокгольмському архіпелазі.
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