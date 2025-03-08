США отказываются от планирования новых военных учений в Европе, - СМИ

"Информации немного, но объявление касается учений, где Соединенные Штаты являются важной частью головоломки для общей деятельности учений в Европе и, соответственно, для защиты европейского континента", - пишет издание.

По данным источников Expressen, американское замораживание планирования не распространяется на учения, которые было решено провести в 2025 году.

"Речь идет об учениях, которые сейчас "на чертежной доске", то есть немного дальше", - говорит один из источников Expressen.

Если это намерение США останется в силе, это будет означать, как констатируют журналисты, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.

Как добавляется, американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и разместить их в других местах. Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет отдать приоритет Индийско-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь нацелен на Китай.