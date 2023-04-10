США відмовляться від гіперзвукових ракет AGM-183: ЗМІ назвали причину

Останнє випробування провели 13 березня 2023 року, коли B-52H Stratofortress випустив другий зразок AGM-183A ARRW біля південного узбережжя Каліфорнії.

Відповідні тестування були другим запуском повного прототипу оперативної гіперзвукової ракети, і вони завершилися повною невдачею.

Плани щодо придбання озброєнь вже вилучені зі схвалених Конгресом витрат на 2022 фінансовий рік, а кошти перенаправлені на додаткові дослідження та розробки.

Те ж саме відбулося в запиті на 2023 фінансовий рік із коштами на суму 46,6 мільйона доларів на купівлю лише однієї ракети AGM-183A протягом 12 місяців.

ЗМІ пишуть, що тепер Сполучені Штати зосередять свою увагу на гіперзвуковій ударній крилатій ракеті HACM.