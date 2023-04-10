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США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183: СМИ назвали причину

Фото: США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Военно-воздушные силы США откажутся от программы гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW после неудачных испытательных полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Aviationist.

Последнее испытание было проведено 13 марта 2023 года, когда B-52H Stratofortress выпустил второй образец AGM-183A ARRW у южного побережья Калифорнии.

Соответствующие тестирования были вторым запуском полного прототипа оперативной гиперзвуковой ракеты и завершились полной неудачей.

Планы по приобретению вооружений уже изъяты из одобренных Конгрессом расходов на 2022 финансовый год, а средства перенаправлены на дополнительные исследования и разработки.

То же произошло в запросе на 2023 финансовый год с средствами на сумму 46,6 миллиона долларов на покупку только одной ракеты AGM-183A в течение 12 месяцев.

СМИ пишут, что теперь Соединенные Штаты сосредоточят свое внимание на гиперзвуковой ударной крылатой ракете HACM.

Напомним, президент США Джо Байден применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.

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