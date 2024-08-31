США відмовилися відправляти в Україну фахівців для обслуговування F-16, - WSJ
Адміністрація президента США Джо Байдена не дозволила відправляти в Україну цивільних підрядників для обслуговування західної техніки, зокрема винищувачів F-16. Причиною цього є загроза безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, Рада національної безпеки розглянула пропозицію відправити в Україну цивільних підрядників для обслуговування надано техніки. Але розвідка та інші заявили, що це було б надто ризикованим.
"Розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні", - заявив представник США.
Співрозмовники WSJ сказали, що США сподіваються на те, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину зобов'язань з обслуговування F-16.
У Пентагоні кілька представників виступили за відправку фахівців в Україну. Проте Байден і його радник із національної безпеки Джейк Салліван висловили занепокоєння, що Міноборони США немає адекватних планів реагування на випадок, якщо спеціалісти будуть атаковані з боку РФ.
WSJ зазначає, що без цивільних американських підрядників підтримувати обслуговування F-16 Україні буде складно.
Україна отримала F-16
На початку серпня офіційно стало відомо, що Україна отримала від партнерів винищувачі F-16.
Проте днями один з переданих Україні літаків F-16 був втрачений. У Генштабі ЗСУ повідомили, що винищувач брав участь у відбитті масованого російського удару 26 серпня. Літак втратив зв'язок, коли заходив на наступну ціль.
Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".
Більше про першу втрату F-16 та що відомо про льотчика Олексія Меся - у матеріалі РБК-Україна.
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