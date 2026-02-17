США відмовилися дозволити виробництво ракет до Patriot у Європі, - Зеленський

Голова української держави зазначив, що всім українським дипломатам і міністру оборони України Михайлу Федорову необхідно бути максимально активними в контексті забезпечення результату в постачанні ракет для ППО Україні.

За словами Зеленського, він провів нараду з Федоровим, на якій було визначено пріоритети в потребах України. Також на тижні була значна кількість форматів переговорів із партнерами.

Також окремо Україна планує піднімати питання того, що Європа потребує виробництва власних ракет для ППО. Зеленський звернув увагу, що європейські країни вже розширюють виробництва, але швидкість такої роботи недостатня. На окрему увагу заслуговують обсяги можливого виробництва.

"Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема, про необхідність створити в Європі достатні виробництва ракет, зокрема для Patriot. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні - з Румунією, Польщею тощо", - додав президент.

Він висловив упевненість, що Європа зможе забезпечити себе необхідними обсягами виробництва, але якщо такого результату досягти швидше, це буде краще для всіх.