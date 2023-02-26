США відмовилися ділитися інформацією про збиту повітряну кулю, - МЗС Китаю

Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сполучені Штати, починаючи з вилучення останків повітряної кулі і закінчуючи аналізом її уламків, діяли повністю самостійно та таємно", - заявив Ван Веньбінь на брифінгу.

За його словами, Китай заздалегідь через захищені консульські канали вимагає, щоб США повідомили про прогрес розслідування, але у Вашингтоні відмовилися відповідати.

У МЗС Китаю також заявили, що повітряна куля використовувалася метеорологічною метою, і що вона була випадково збита з курсу в повітряний простір США.

І Державний департамент, і Пентагон заявили, що зв'язалися зі своїми китайськими колегами після того, як 4 лютого було збито підозрювану повітряну кулю-шпигун, у спробі зберегти лінії зв'язку відкритими.

Міністерство оборони Китаю пізніше заявило, що відхилило запропоновану телефонну розмову з Пентагоном, тому що Сполучені Штати не створили "належну атмосферу" для діалогу.