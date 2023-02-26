ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США отказались делиться информацией о сбитом воздушном шаре, - МИД Китая

Новина українською →
Воскресенье 26 февраля 2023 05:13
США отказались делиться информацией о сбитом воздушном шаре, - МИД Китая Фото: Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты отказались предоставить Китаю информацию о воздушном шаре, который был сбит у побережья Южной Каролины.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты, начиная с извлечения останков воздушного шара и заканчивая анализом его обломков, действовали полностью самостоятельно и тайно", - заявил Ван Вэньбинь на брифинге.

По его словам, Китай заранее через защищенные консульские каналы потребовал, чтобы США уведомили о прогрессе расследования, но в Вашингтоне отказались отвечать.

В МИД Китая также заявили, что воздушный шар использовался метеорологических целях, и что он был случайно сбит с курса в воздушное пространство США.

И Государственный департамент, и Пентагон заявили, что связались со своими китайскими коллегами после того, как 4 февраля был сбит подозреваемый воздушный шар-шпион, в попытке сохранить линии связи открытыми.

Министерство обороны Китая позже заявило, что отклонило предложенный телефонный разговор с Пентагоном, потому что Соединенные Штаты не создали "надлежащую атмосферу" для диалога.

Напомним, что за последнее время в воздушном пространстве США и Канады сбили четыре подозрительных объекта, которых назвали шарами-шпионами.

После чего разведка США заявила, что Китай использовал шары-шпионы для обширной программы наблюдения, впрочем как впоследствии заявил американский президент Джо Байден, подозрительные шары, вероятно, не несли вреда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны