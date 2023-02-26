США отказались делиться информацией о сбитом воздушном шаре, - МИД Китая

Соединенные Штаты отказались предоставить Китаю информацию о воздушном шаре, который был сбит у побережья Южной Каролины.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Соединенные Штаты, начиная с извлечения останков воздушного шара и заканчивая анализом его обломков, действовали полностью самостоятельно и тайно", - заявил Ван Вэньбинь на брифинге.

По его словам, Китай заранее через защищенные консульские каналы потребовал, чтобы США уведомили о прогрессе расследования, но в Вашингтоне отказались отвечать.

В МИД Китая также заявили, что воздушный шар использовался метеорологических целях, и что он был случайно сбит с курса в воздушное пространство США.

И Государственный департамент, и Пентагон заявили, что связались со своими китайскими коллегами после того, как 4 февраля был сбит подозреваемый воздушный шар-шпион, в попытке сохранить линии связи открытыми.

Министерство обороны Китая позже заявило, что отклонило предложенный телефонный разговор с Пентагоном, потому что Соединенные Штаты не создали "надлежащую атмосферу" для диалога.