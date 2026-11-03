У США відкрилися дільниці на виборах до Конгресу: коли чекати перші результати

Як проходить голосування

Перші дільниці відкрилися у Вермонті о 5:00 за східним часом (о 12:00 за Києвом). Далі голосування стартувало в інших штатах, а останні дільниці відкриються на Алясці та у Вашингтоні об 11:00 за східним часом, а на Гаваях - опівдні.

Перші дільниці закриються о 18:00 за східним часом (01:00 4 листопада за Києвом). Тоді очікуються перші результати.

Станом на початок дня понад 57 млн американців уже проголосували достроково або поштою.

Окрім Конгресу, 3 листопада також обирають губернаторів у 36 штатах.

Чому ці вибори важливі

За підсумками голосування визначиться контроль над Конгресом США. Для більшості у Палаті представників партії потрібно отримати щонайменше 218 місць, а в Сенаті - 51 голос для демократів або 50 для республіканців, оскільки віцепрезидент може віддати вирішальний голос у разі нічиєї.

Аналітики очікують напруженої боротьби за обидві палати. NYT зазначає, що демократи мають кращі позиції для повернення контролю над Палатою представників, тоді як боротьба за Сенат залишається складнішою.