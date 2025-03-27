У США не відкидають зняття низки санкцій з Росії: що відомо

Зокрема, за словами Рубіо, в результаті переговорів в Ер-Ріяді Білий дім отримав "більш деталізоване визначення того, що передбачає припинення вогню з енергетики", а також умови, які мають бути виконані для згоди Росії на припинення вогню в Чорному морі. Йдеться про санкції ЄС.

"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони введені Європейським Союзом. Тому коли наші люди повернуться(із Саудівської Аравії, - ред.), ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", - розповів він.

Глава американської дипломатії додав, що позицію РФ представлять президенту США Дональду Трампу, після чого буде ухвалено рішення про подальші кроки.

Тим часом глава Мінфіну США Скотт Бессент на запитання про те, чи можливе послаблення санкцій в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі, відповів, що "нічого не виключено". Ба більше, він заявив, що американська влада готова розглядати ймовірність повторного приєднання РФ до міжнародної банківської системи SWIFT у контексті врегулювання війни в Україні.

Одночасно з цим він сказав, що Дональд Трамп буде готовий посилити санкції проти РФ, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", - заявив Бессент в інтерв'ю Fox News.

Міністр додав, що наразі обговорювати можливе послаблення санкцій проти РФ зарано. Також він зазначив, що посилення або послаблення обмежень залежатиме від подальших дій російської влади.