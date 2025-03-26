Макрон назвав умову для зняття санкцій з Росії

Якщо Росія повністю повернеться до міжнародно визнаних кордонів України, всі санкції з країни-агресора будуть зняті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час спільної пресконференці ї з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Країна, яка зазнала агресії й вже робить жест, щоб прийняти без жодних умов припинення вогню. І з іншого боку агресор, який починає виставляти умови, щоб не прийняти це. Питання зняття санкцій з Росії не на часі", - наголосив Макрон.

Французький президент зазначив, що він підтримує концепцію "мир через силу", яку запропонував американський лідер Дональд Трамп. Однак, за його словами, ця концепція не означає зняття санкцій з Росії.

"Якщо завтра Росія скаже, що вона повністю повертається до міжнародно визнаних кордонів України, всі санкції будуть зняті. Все залежить від самого вибору Росії відповідати нормам міжнародного права", - сказав Макрон.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року країни Європейського Союзу, США, Велика Британія, Канада, Японія та інші держави ввели санкції проти РФ. Вони охоплюють фінансовий сектор, експорт технологій, енергетику та оборонну промисловість.

24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту РФ, а також банків, які обходять обмеження.

Днями США провели окремі технічні переговори з Україною та Росією в Ер-Ріяді. Під час зустрічей обговорювалась можливість перемир'я між Україною та РФ.

За результатами переговорів Україна погодилася на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з Росією.

Однак у Путіна знову погодилися лише на ідею "енергетичного перемир'я". Росіяни почали вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.

Водночас Білий дім оприлюднив свою підсумкову заяву щодо переговорів між американськими та російськими посадовцями в Саудівській Аравії. Вона дещо відрізняється від тієї, яку опублікували росіяни.

Зокрема, у Білому домі нічого не згадували про зняття санкцій з Росії задля перемир'я в Чорному морі.

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