В США не исключают снятие ряда санкций с России: что известно

В частности, по словам Рубио, в результате переговоров Эр-Рияде Белый дом получил "более детализированное определение того, что предусматривает прекращение огня по энергетике", а также условия, которые должны быть выполнены для согласия России на прекращение огня в Черном море. Речь идет о санкциях ЕС.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся(из Саудовской Аравии, - ред.), мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", - рассказал он.

Глава американской дипломатии добавил, что позицию РФ представят президенту США Дональду Трампу, после чего будет принято решение о дальнейших шагах.

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент на вопрос о том, возможно ли ослабление санкций в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море, ответил, что "ничего не исключено". Более того, он заявил, что американские власти готовы рассматривать вероятность повторного присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования войны в Украине.

Одновременно с этим он сказал, что Дональд Трамп будет готов усилить санкции против РФ, если это даст ему преимущество на переговорах.

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", - заявил Бессент в интервью Fox News.

Министр добавил, что на данный момент обсуждать возможное ослабление санкций против РФ рано. Также он отметил, что усиление или ослабление ограничений будет зависеть от дальнейших действий российских властей.