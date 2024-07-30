США не відкидають нових санкцій проти Венесуели після перемоги Мадуро на виборах, - ЗМІ

Американські чиновники підкреслили, що Вашингтон сумнівається в підсумках голосування, які оголосили Мадуро переможцем, і зажадали публікації докладного підрахунку голосів.

Незалежні екзитполи показували перемогу опозиції. Суперник Мадуро по опозиції, Едмундо Гонсалес, стверджував, що саме він є справжнім переможцем.

Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, посилили публічні вимоги старших помічників президента Джо Байдена, щоб Мадуро опублікував детальний підрахунок голосів, і заявили, що в іншому разі міжнародна спільнота не захоче визнати оголошений результат.

Офіційні особи не представили жодних нових каральних заходів, але заявили, що Вашингтон оцінюватиме свою санкційну політику щодо Венесуели залежно від того, які дії вживатиме Мадуро надалі.

"Ми зіткнулися з потенційно новим сценарієм. Ми братимемо це до уваги, коли плануватимемо, куди нам рухатися щодо санкцій проти Венесуели", - сказав один із чиновників.