США не исключают новых санкций против Венесуэлы после победы Мадуро на выборах, - СМИ

Американские чиновники подчеркнули, что Вашингтон сомневается в итогах голосования, объявивших Мадуро победителем, и потребовали публикации подробного подсчета голосов.

Независимые экзит-поллы показывали победу оппозиции. Соперник Мадуро по оппозиции, Эдмундо Гонсалес, утверждал, что именно он является истинным победителем.

Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, усилили публичные требования старших помощников президента Джо Байдена, чтобы Мадуро опубликовал подробный подсчет голосов, и заявили, что в противном случае международное сообщество не захочет признать объявленный результат.

Официальные лица не представили никаких новых карательных мер, но заявили, что Вашингтон будет оценивать свою санкционную политику в отношении Венесуэлы в зависимости от того, какие действия предпримет Мадуро в дальнейшем.

"Мы столкнулись с потенциально новым сценарием. Мы будем принимать это во внимание, когда будем планировать, куда нам двигаться в отношении санкций против Венесуэлы", - сказал один из чиновников.