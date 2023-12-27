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США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Новий пакет допомоги містить в собі:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; 
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї; 
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод; 
  • запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання. 

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Учора, 20 грудня, стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійна Росії проти України