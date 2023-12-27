США выделяют военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление стало пятьдесят четвертым траншем помощи, которую администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года", - сказано в сообщении.
Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.
Новый пакет помощи включает в себя:
Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.
Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.
Вчера, 20 декабря, стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена . При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.
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