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США выделяют военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление стало пятьдесят четвертым траншем помощи, которую администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года", - сказано в сообщении.

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.

Новый пакет помощи включает в себя:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Помощь Украине от США

Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Вчера, 20 декабря, стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена . При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.

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