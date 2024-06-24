США виділяють фінансування на терміновий друк дитячих книжок в Україні, - Зеленський

"Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей. Вчасне гуманітарне рішення - Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні", - сказав Зеленський.

За його словами США профінансують друк трьох мільйонів примірників - це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року.

"У час, коли російський окупант буквально випалює все, зокрема українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти, важливо і в цьому відчувати плече партнерів. Дякую, Америко!", - зазначив президент.

США оголосили про допомогу

У Білому домі підтвердили виділення коштів на друк дитячих книжок в Україні.

"Сьогодні ми оголошуємо, що уряд Сполучених Штатів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає допомогу для друку понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкових класів до початку цього навчального року", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені у понад 12 тисяч шкіл по всій країні.

"Наше послання чітке: ми й надалі підтримуватимемо український народ у його боротьбі проти варварської агресивної війни Росії", - наголосили в адміністрації президента США.