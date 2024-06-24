США выделяют финансирование на срочную печать детских книг в Украине, - Зеленский

"Также хочу сегодня поблагодарить Соединенные Штаты за новое решение в поддержку наших людей. Своевременное гуманитарное решение - Америка выделяет финансирование на срочную печать книг для детей в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, США профинансируют печать трех миллионов экземпляров - это, в частности, учебники, которые будут напечатаны на украинских мощностях и до начала учебного года.

"Во время, когда российский оккупант буквально выжигает все, в том числе украинскую культуру, украинскую инфраструктуру культуры и образования, важно и в этом чувствовать плечо партнеров. Спасибо, Америка!", - отметил президент.