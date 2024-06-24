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США выделяют финансирование на срочную печать детских книг в Украине, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки выделяют финансирование на срочную печать детских книг в Украине, в частности, школьных учебников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Также хочу сегодня поблагодарить Соединенные Штаты за новое решение в поддержку наших людей. Своевременное гуманитарное решение - Америка выделяет финансирование на срочную печать книг для детей в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, США профинансируют печать трех миллионов экземпляров - это, в частности, учебники, которые будут напечатаны на украинских мощностях и до начала учебного года.

"Во время, когда российский оккупант буквально выжигает все, в том числе украинскую культуру, украинскую инфраструктуру культуры и образования, важно и в этом чувствовать плечо партнеров. Спасибо, Америка!", - отметил президент.

 

 

Удар по типографии в Харькове

Напомним, 23 мая российские войска выпустили 15 российских ракет в Харьков и область. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Печать", где расположен цех издательства Vivat.

В результате атаки погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. Кроме того, в типографии сгорели 50 тысяч книг.

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Владимир Зеленский