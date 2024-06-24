ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США виділяють фінансування на терміновий друк дитячих книжок в Україні, - Зеленський

Понеділок 24 червня 2024 20:50
UA EN RU
США виділяють фінансування на терміновий друк дитячих книжок в Україні, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки виділяють фінансування на терміновий друк дитячих книжок в Україні, зокрема шкільних підручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей. Вчасне гуманітарне рішення - Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні", - сказав Зеленський.

За його словами США профінансують друк трьох мільйонів примірників - це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року.

"У час, коли російський окупант буквально випалює все, зокрема українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти, важливо і в цьому відчувати плече партнерів. Дякую, Америко!", - зазначив президент.

США оголосили про допомогу

У Білому домі підтвердили виділення коштів на друк дитячих книжок в Україні.

"Сьогодні ми оголошуємо, що уряд Сполучених Штатів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає допомогу для друку понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкових класів до початку цього навчального року", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені у понад 12 тисяч шкіл по всій країні.

"Наше послання чітке: ми й надалі підтримуватимемо український народ у його боротьбі проти варварської агресивної війни Росії", - наголосили в адміністрації президента США.

Удар по друкарні у Харкові

Нагадаємо, 23 травня російські війська випустили 15 російських ракет на Харків та область. Серед зруйнованих об'єктів - друкарня "Фактор-Друк", де розташований цех видавництва Vivat.

Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще понад 20 отримали поранення. Окрім того, в друкарні згоріли 50 тисяч книжок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Допомога Україні
NEWS
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України