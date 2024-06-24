США выделяют финансирование на срочную печать детских книг в Украине, - Зеленский
Соединенные Штаты Америки выделяют финансирование на срочную печать детских книг в Украине, в частности, школьных учебников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Также хочу сегодня поблагодарить Соединенные Штаты за новое решение в поддержку наших людей. Своевременное гуманитарное решение - Америка выделяет финансирование на срочную печать книг для детей в Украине", - сказал Зеленский.
По его словам, США профинансируют печать трех миллионов экземпляров - это, в частности, учебники, которые будут напечатаны на украинских мощностях и до начала учебного года.
"Во время, когда российский оккупант буквально выжигает все, в том числе украинскую культуру, украинскую инфраструктуру культуры и образования, важно и в этом чувствовать плечо партнеров. Спасибо, Америка!", - отметил президент.
Удар по типографии в Харькове
Напомним, 23 мая российские войска выпустили 15 российских ракет в Харьков и область. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Печать", где расположен цех издательства Vivat.
В результате атаки погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. Кроме того, в типографии сгорели 50 тысяч книг.
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