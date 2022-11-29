США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України

Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання, яке потрібне для відновлення енергосистеми України після російських атак.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказано у заяві Держдепу США.
"Це обладнання буде швидко доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначили у відомстві.
У Держдепі також деталізували, що пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виділили 20 млн доларів на підтримку ініціативи Grain from Ukraine.
Також ми писали, що США виділили новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.
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