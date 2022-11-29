UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України

Фото: США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання, яке потрібне для відновлення енергосистеми України після російських атак.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказано у заяві Держдепу США.

"Це обладнання буде швидко доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначили у відомстві.

У Держдепі також деталізували, що пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виділили 20 млн доларів на підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

Також ми писали, що США виділили новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЕлектроенергіяДопомога Україні