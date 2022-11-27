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США виділили 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine

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Неділя 27 листопада 2022 19:04
США виділили 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine Фото: посол США в Україні Бріджет Брінк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США виділили 20 млн доларів на підтримку ініціативу Grain from Ukraine, яка спрямована на подолання зернової кризи у країнах Африки та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджет Брінк.

"Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID (Агентство США з міжнародного розвитку - ред.) через WFP (Всесвітня продовольча програма - ред.) вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує", - написала вона.

Брінк відвідала Одесу разом з координатором з питань санкцій Державного департаменту Джимом О’Браєном і міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Вона зазначила, що українські фермери, експортери та порти швидко працюють над транспортуванням мільйонів тонн українського зерна через "зерновий коридор".

Нагадаємо, на першому саміті Grain from Ukraine було зібрано 150 млн доларів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

Окрім того, Зеленський запропонував продовжити зернову ініціативу на безстроковій основі та розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.

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